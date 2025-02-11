Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Zanlı Gözaltında

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmalara dayanıyor.

Operasyonun Detayları

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu kapsamlı çalışmalarda, ekipler kentte uyuşturucu satışına yönelik bilgi edinmişti. Bu bilgi doğrultusunda, toplamda 15 adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyet müdürlüğü ve jandarma bünyesinde işlemleri devam ediyor.