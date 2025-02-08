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Adıyaman-Malatya Kara Yolu Karla Kapandı

Adıyaman Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolunun çift taraflı ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 00:01
Adıyaman-Malatya Kara Yolu Karla Kapandı

Adıyaman-Malatya Kara Yolu Ulaşımı Kapatıldı

Adıyaman Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolu Çelikhan güzergahının çift taraflı ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce Adıyaman-Çelikhan ile Çelikhan-Malatya kara yolunun çift yönlü ulaşıma kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ulaşımda Aksamalar Bekleniyor

Kapatılan yol, bölgedeki ulaşımda önemli bir güzergahı oluşturmakta. Yoğun kar ve kötü hava koşulları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları kullanmaları önerilmektedir.

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