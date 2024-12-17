Adli Yardım Ücretleri TBB Hesabına Aktarıldı

Adli Yardım Ücretleri Baroların Hesabına Aktarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baroların adli yardım sistemi kapsamında hak ettikleri birikmiş adli yardım ücretlerinin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) hesabına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yargının kurucu unsurları arasındaki önemli rol oynayan serbest savunmanın temsilcisi avukatlara yönelik çeşitli çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Baroların adli yardım sistemi kapsamında hak ettikleri birikmiş adli yardım ücretleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 14 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7531 sayılı kanun uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılmıştır. Hak arama hürriyetinin güvencesi olan tüm avukatlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."