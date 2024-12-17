DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,8 -0,19%
ALTIN
2.963,99 0,5%
BITCOIN
3.762.589,58 -1,44%

Adli Yardım Ücretleri TBB Hesabına Aktarıldı

Adalet Bakanı Tunç, baroların adli yardım ücretlerinin TBB hesabına aktarıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:44
Adli Yardım Ücretleri TBB Hesabına Aktarıldı

Adli Yardım Ücretleri Baroların Hesabına Aktarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baroların adli yardım sistemi kapsamında hak ettikleri birikmiş adli yardım ücretlerinin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) hesabına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yargının kurucu unsurları arasındaki önemli rol oynayan serbest savunmanın temsilcisi avukatlara yönelik çeşitli çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Baroların adli yardım sistemi kapsamında hak ettikleri birikmiş adli yardım ücretleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 14 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7531 sayılı kanun uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılmıştır. Hak arama hürriyetinin güvencesi olan tüm avukatlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Villa İnşaatında Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Dönüşü Engelleme Planları Yapıyor
4
Bursa'da Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriyeli Sığınmacılar İçin Yeni Plan
6
Mardin'de 2 Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücünün Davasına Devam Edildi
7
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ülkede Siyasi Kriz Yok Dedi

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!