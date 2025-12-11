DOLAR
Şanlıurfa'da Gece Boyu Yoğun Sis: Görüş 20-25 Metreye Düştü

Şanlıurfa’da dün akşam başlayan yoğun sis gece boyunca etkili oldu; yer yer görüş mesafesi 20-25 metreye kadar düştü, sabah saatlerinde sis dağıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:47
Uzmanlardan sürücülere uyarı

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun bir sis etkili oldu. Gece boyu devam eden sis nedeniyle şehirde ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

Yetkililer tarafından yapılan gözlemlerde, sisin bazı bölgelerde yer yer görüş mesafesini 20-25 metreye kadar düşürdüğü belirtildi. Bu koşullar sürücüler ve yayalar için risk oluşturdu.

Sis, sabah saatlerinde etkisini kaybetti ve görüş mesafesi tekrar normale döndü. Ancak uzmanlar, benzer hava koşullarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, özellikle trafikte görüşün kısıtlandığı durumlarda sürücülerin hızlarını azaltmaları, takip mesafesini artırmaları ve far kullanımına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

