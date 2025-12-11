DOLAR
Aizanoi'de Kazı ve Restorasyon Sürüyor: Zeus Tapınağı 2026 Yatırım Programında

Kütahya Valisi Musa Işın, Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi; Zeus Tapınağı restorasyon projesi 2026 yatırım programına alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:29
Aizanoi'de Kazı ve Restorasyon Sürüyor: Zeus Tapınağı 2026 Yatırım Programında

Aizanoi'de Kazı ve Restorasyon Sürüyor: Zeus Tapınağı 2026 Yatırım Programında

Vali Musa Işın yerinde inceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentinde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette kazı başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, antik kentteki son durumu aktardı.

Kazı çalışmaları ve restorasyon planı

Aizanoi'nin yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mirasının korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle sürdürülen kazıların, Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl hız kazandığı belirtildi. Prof. Dr. Coşkun, Zeus Tapınağı çevresindeki kazıların tamamlandığını, tapınağın statik riskleri nedeniyle hazırlanan restorasyon projesinin bahar aylarında uygulamaya başlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Vali Işın'ın değerlendirmesi

Vali Işın yaptığı açıklamada, Aizanoi’nin Kütahya ve bölge turizmi için stratejik önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Aizanoi, Kütahya’mız için çok kıymetli bir kültürel mirastır. Hocamız ve ekibi burada çok değerli bir çalışma yürütüyor. Restorasyon projesi 2026 yılı yatırım programına alındı. Bakanlığımızın bu süreçte gösterdiği özel ilgi için şükranlarımızı sunuyoruz. Eserlerin ayağa kalkması hem tarihimize hem de turizmimize büyük katkı sağlayacaktır."

Gelecek hedefleri

Vali Işın, restorasyon süreci tamamlandıktan sonra antik tiyatro ve stadyum alanlarının da projeye dahil edileceğini, bu yapıların ihya edilmesiyle Aizanoi’nin uluslararası ölçekte önemli bir turizm cazibe merkezine dönüşeceğini kaydetti.

Ziyaret, kazı alanlarında yapılan incelemeler, ekip değerlendirmeleri ve Aizanoi’nin geleceğine yönelik planlamaların ardından sona erdi.

