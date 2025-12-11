DOLAR
Bilecik'te Kırılan Dikiz Aynasına Pratik Çözüm: Ayna Parçasını İple Sabitledi

Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kırılan sol dikiz aynasının yerine ev aynasını lastik iple bağlayan sürücünün pratik çözümü gülümsetti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:28
Bilecik'te Kırılan Dikiz Aynasına Pratik Çözüm

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ilginç görüntü

Bilecik'te Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi üzerinde bir sürücü, kırılan sol dikiz aynası yerine evlerde kullanılan küçük bir aynayı lastik bir iple bağlayarak çare buldu.

Sürücünün bu pratik uygulaması çevrede gülümsetti ve sosyal medyada 'Yurdum İnsanı' yorumlarına neden oldu.

Olay, kırılan aynayı geçici olarak tamir etmek isteyen sürücünün kendi yöntemiyle çözüm üretmesini gözler önüne serdi.

AYNASI KIRILAN SÜRÜCÜ ÇAREYİ BÖYLE BULDU

AYNASI KIRILAN SÜRÜCÜ ÇAREYİ BÖYLE BULDU

