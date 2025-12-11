Eskişehir'de İzinsiz Malzeme Yükleyen Şahıslar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Odunpazarı 71 Evler Mahallesi'nde bir işletmenin güvenlik kamerası kaydetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak üzerinde meydana gelen olay, bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, at arabasıyla bölgeye gelen şahısların izinsiz malzeme aldığı görülüyor.

İddiaya göre, şahıslar önce bir apartmanın önündeki tahta ve diğer malzemeleri aldı. Binadakilerin uyarısı üzerine bölgeden uzaklaşan kişiler, dakikalar sonra aynı noktaya karşı taraftan dönerek yeniden ortaya çıktı ve bu kez karşı taraftaki tahta ve malzemeleri izinsiz şekilde at arabalarına yükledi.

Olayın kayıt altına alınması sonrası bölge sakinleri tedirginlik yaşarken, görüntüler suç unsuru olarak dikkat çekti. İşletme kameralarına yansıyan anlar olayın seyrini net biçimde gözler önüne serdi.

Ertuğrul Yüksel adlı bölgede yaşayan bir market sahibi, benzer olayların sık sık tekrarlandığını belirterek bu durumdan muzdarip olduklarını ifade etti.

Görüntüler, mahalle halkının güvenlik endişesini gündeme getirirken olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.

