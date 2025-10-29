ADOB ve Deniz Kuvvetleri Bandosu'ndan 29 Ekim'de Cumhuriyet Konseri

ADOB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Cumhuriyet Bayramı Konseri

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı anısına sahne aldı. Etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Konser Detayları

Opera Sahnesi'nde gerçekleşen konserde orkestra, şef Albay Bülent Yüksel yönetiminde performans sergiledi. Konserde solist olarak soprano Ezgi Biçici, mezzosoprano Hatice Zeliha Tunçyürek, tenor Şenol Talınlı ve bariton Kamil Kaplan yer aldı.

Programda, sevilen operalardan aryalar dikkat çekerken, Atatürk'ün sevdiği Tosca operasından "E lucevan le stelle" aryası ve halk repertuarından "Drama Köprüsü" ile "Bir Fırtına Tuttu Bizi" türküleri başta olmak üzere seçkin eserler seslendirildi. Seyirciler parçaları büyük beğeniyle karşıladı.

Konser, hem klasik opera severlere hem de milli duyguları paylaşan dinleyicilere yönelik titizlikle hazırlanmış bir repertuvarla Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı.

