ADÜ'de Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Sanatı Etkinliği İlgi Topladı

ADÜ'de Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Sanatı Etkinliği

Etkinlik ve Katılımcılar

Adnan Menderes Üniversitesi ADEM (Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet) ve Genç Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen Diksiyon ve Topluluk Önünde Konuşma Sanatı etkinliği, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonunda gerçekleştirildi. Program, üniversite öğrencileri başta olmak üzere geniş bir katılımcı kitlesinin yoğun ilgisini çekti.

Sunumun İçeriği

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Öğr. Gör. Mehmet Atik, sunumunda etkili iletişim, doğru nefes kullanımı, sahne hakimiyeti ve topluluk önünde konuşma teknikleri üzerine kapsamlı bilgiler aktardı. Atik, sunum boyunca ses, nefes ve artikülasyonun profesyonel konuşmadaki önemini örnek uygulamalarla gösterdi.

Konuşmada ayrıca sahne duruşu, vurgu ve tonlama gibi unsurların etkili hitabet için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılara pratik öneriler sunularak günlük ve akademik konuşma pratiklerinin nasıl güçlendirilebileceği anlatıldı.

Uygulama ve Kapanış

Program, interaktif uygulamalarla desteklenerek verimli bir öğrenme ortamı sağladı. Eğitimin uygulama bölümünde katılımcılar şiir okuyarak sahne deneyimi kazanma fırsatı buldu ve geri bildirimlerle becerilerini pekiştirdiler. Etkinlik, Öğr. Gör. Mehmet Atik'e sunulan teşekkür belgesi ile sonlandırıldı.

Etkinlik, iletişim becerilerini geliştirmek isteyen öğrenci ve genç liderler için hem teorik hem de uygulamalı içeriğiyle dikkat çekti.

