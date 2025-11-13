ADÜ'de 'Geçmişten Geleceğe Aydın' Sempozyumu Başladı — 13-15 Kasım 2025

ADÜ'de 'Geçmişten Geleceğe Aydın' Sempozyumu başladı

Aydın Valiliği ile ADÜ iş birliğinde, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri koordinasyonunda düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu", 13 Kasım 2025 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde başladı.

Açılışta vurgulanan hedefler

Sempozyum Kurulu adına konuşan Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, etkinliğin Aydın'ın kültürel, tarihî ve bilimsel değerlerini disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele almak açısından önemli bir girişim olduğunu belirtti. Doç. Dr. Haykıran, hazırlıklarda emeği geçen Aydın Valiliği, ADÜ yönetimi, enstitü müdürlükleri ve akademik ekibe teşekkür ederek sempozyumun tüm katılımcılar için verimli ve ufuk açıcı olmasını diledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın'ın tarih boyunca kültür, ilim ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Kent, üniversitenin şehrin tarihine, kültürüne ve üretim süreçlerine yönelik pek çok bilimsel çalışmaya imza attığını belirterek, 20 farklı üniversiteden 120 araştırmacının üç gün boyunca üç ayrı salonda 95'in üzerinde bildiri sunacağını aktardı. Rektör, bu bilimsel ortamın Aydın'ın geçmişini daha iyi anlamaya ve geleceğine sağlam bir vizyon kazandırmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat konuşmasında, şehirlerin yalnızca fiziki yapılar olmadığını, her birinin bir ruhu ve hafızası bulunduğunu söyledi. Canbolat, Aydın'ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını; kültürü, bereketli toprakları ve medeniyet mirasıyla seçkin şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca sempozyumun, geçmişin değerlerini bilimsel zemin üzerinde tartışarak kente ve akademik birikime katkı sağlayacağını belirtti.

Oturumlar ve sunumlar

Sempozyumun ilk oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Şeker üstlendi. İlk oturumda Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran "Aydın Tarihi ve Tarih Çalışmalarına Toplu Bir Bakış", Prof. Dr. Kemal Benlioğlu "Aydın’da Tarımın Gelişimine Bir Bakış" ve Prof. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu "Aydın’da Turizm" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Stantlar ve yerel tanıtımlar

Sempozyum kapsamında Aydın'a özgü ürünlerin tanıtıldığı stantlar katılımcıların ilgisine sunuldu. Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, sempozyuma katkı sunan Çineli Hanımeli Börek ve Mantı Evi, Aydiyar Zeytinyağları ile Aydın Dünya Efeleri Yörük Türkmen Federasyonu tarafından açılan stantları ziyaret ederek firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu ve destekleri için teşekkür etti.

Katılımcılar ve takvim

Sempozyumun açılışına; Aydın Valisi Yakup Canbolat, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu, enstitü müdürleri, fakülte dekanları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu, üç ayrı salonda eş zamanlı oturumlarla 13-15 Kasım 2025 tarihleri arasında devam edecek ve Aydın'ın kültürel, tarihi, sosyal ve ekonomik birikimini bilimsel açıdan tartışmayı amaçlayacak.

