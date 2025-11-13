ADÜ'de 'Geçmişten Geleceğe Aydın' Sempozyumu Başladı — 13-15 Kasım 2025

Aydın Valiliği ile ADÜ iş birliğiyle düzenlenen sempozyum 13-15 Kasım 2025'te 20 üniversiteden 120 araştırmacıyı ağırlıyor; tarih, kültür ve ekonomi konuşuluyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:38
ADÜ'de 'Geçmişten Geleceğe Aydın' Sempozyumu Başladı — 13-15 Kasım 2025

ADÜ'de 'Geçmişten Geleceğe Aydın' Sempozyumu başladı

Aydın Valiliği ile ADÜ iş birliğinde, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri koordinasyonunda düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu", 13 Kasım 2025 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde başladı.

Açılışta vurgulanan hedefler

Sempozyum Kurulu adına konuşan Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, etkinliğin Aydın'ın kültürel, tarihî ve bilimsel değerlerini disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele almak açısından önemli bir girişim olduğunu belirtti. Doç. Dr. Haykıran, hazırlıklarda emeği geçen Aydın Valiliği, ADÜ yönetimi, enstitü müdürlükleri ve akademik ekibe teşekkür ederek sempozyumun tüm katılımcılar için verimli ve ufuk açıcı olmasını diledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın'ın tarih boyunca kültür, ilim ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Kent, üniversitenin şehrin tarihine, kültürüne ve üretim süreçlerine yönelik pek çok bilimsel çalışmaya imza attığını belirterek, 20 farklı üniversiteden 120 araştırmacının üç gün boyunca üç ayrı salonda 95'in üzerinde bildiri sunacağını aktardı. Rektör, bu bilimsel ortamın Aydın'ın geçmişini daha iyi anlamaya ve geleceğine sağlam bir vizyon kazandırmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat konuşmasında, şehirlerin yalnızca fiziki yapılar olmadığını, her birinin bir ruhu ve hafızası bulunduğunu söyledi. Canbolat, Aydın'ın tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını; kültürü, bereketli toprakları ve medeniyet mirasıyla seçkin şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca sempozyumun, geçmişin değerlerini bilimsel zemin üzerinde tartışarak kente ve akademik birikime katkı sağlayacağını belirtti.

Oturumlar ve sunumlar

Sempozyumun ilk oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Şeker üstlendi. İlk oturumda Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran "Aydın Tarihi ve Tarih Çalışmalarına Toplu Bir Bakış", Prof. Dr. Kemal Benlioğlu "Aydın’da Tarımın Gelişimine Bir Bakış" ve Prof. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu "Aydın’da Turizm" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Stantlar ve yerel tanıtımlar

Sempozyum kapsamında Aydın'a özgü ürünlerin tanıtıldığı stantlar katılımcıların ilgisine sunuldu. Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, sempozyuma katkı sunan Çineli Hanımeli Börek ve Mantı Evi, Aydiyar Zeytinyağları ile Aydın Dünya Efeleri Yörük Türkmen Federasyonu tarafından açılan stantları ziyaret ederek firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu ve destekleri için teşekkür etti.

Katılımcılar ve takvim

Sempozyumun açılışına; Aydın Valisi Yakup Canbolat, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu, enstitü müdürleri, fakülte dekanları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu, üç ayrı salonda eş zamanlı oturumlarla 13-15 Kasım 2025 tarihleri arasında devam edecek ve Aydın'ın kültürel, tarihi, sosyal ve ekonomik birikimini bilimsel açıdan tartışmayı amaçlayacak.

ADÜ’DE "GEÇMİŞTEN GELECEĞE AYDIN" SEMPOZYUMU BAŞLADI

ADÜ’DE "GEÇMİŞTEN GELECEĞE AYDIN" SEMPOZYUMU BAŞLADI

ADÜ’DE "GEÇMİŞTEN GELECEĞE AYDIN" SEMPOZYUMU BAŞLADI

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
3
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
4
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı
5
TOKİ Ordu'da Sosyal Konut İçin Taşınmazları Kamulaştıracak
6
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?