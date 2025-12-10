ADÜ Öğrencileri Kampüste 'Nehirden Denize Özgür Filistin' Muralıyla Destek

Ünides Programı 5. Etap kapsamındaki proje ile gençlerden dayanışma mesajı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla kampüs duvarlarında mural çalışması gerçekleştirdi. Çalışma Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirildi.

Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Ünides Programı 5. Etap kapsamındaki proje destek programı çerçevesinde, ADÜ Üniversite Aktif Gençlik Topluluğu tarafından organize edildi. Mural, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın duvarına işlendi.

Muralda öğrencilerin hazırladığı görseller arasında "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazısı, karpuz deseni, Filistin haritası, Mescid-i Aksa figürü ile Türk ve Doğu Türkistan bayrakları yer aldı. Çalışma, Filistin’de yaşanan insani dramı görünür kılmayı ve üniversite gençliği arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın yürüttüğü Ünides Programı 5. Etap kapsamındaki projemiz doğrultusunda ADÜ’de öğrencilerimiz Filistin’e destek amacıyla kampüs duvarlarında mural çalışması gerçekleştirdi. Proje kapsamında ADÜ Üniversite Aktif Gençlik Topluluğu tarafından Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın duvarına Filistin’e destek mesajları içeren görseller işlendi. Bakanlığımızın gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik projesi kapsamında gerçekleştirilen mural uygulaması, öğrencilerimizin dayanışma bilincini güçlendiren örnek çalışmalardan biri oldu" ifadeleri yer aldı.

