DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

ADÜ Öğrencileri Kampüste 'Nehirden Denize Özgür Filistin' Muralıyla Destek

ADÜ öğrencileri, Ünides Programı 5. Etap desteğiyle kampüs duvarlarına Filistin'e destek muralı çizdi, insani dram ve dayanışma mesajı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:44
ADÜ Öğrencileri Kampüste 'Nehirden Denize Özgür Filistin' Muralıyla Destek

ADÜ Öğrencileri Kampüste 'Nehirden Denize Özgür Filistin' Muralıyla Destek

Ünides Programı 5. Etap kapsamındaki proje ile gençlerden dayanışma mesajı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla kampüs duvarlarında mural çalışması gerçekleştirdi. Çalışma Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirildi.

Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Ünides Programı 5. Etap kapsamındaki proje destek programı çerçevesinde, ADÜ Üniversite Aktif Gençlik Topluluğu tarafından organize edildi. Mural, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın duvarına işlendi.

Muralda öğrencilerin hazırladığı görseller arasında "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazısı, karpuz deseni, Filistin haritası, Mescid-i Aksa figürü ile Türk ve Doğu Türkistan bayrakları yer aldı. Çalışma, Filistin’de yaşanan insani dramı görünür kılmayı ve üniversite gençliği arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızın yürüttüğü Ünides Programı 5. Etap kapsamındaki projemiz doğrultusunda ADÜ’de öğrencilerimiz Filistin’e destek amacıyla kampüs duvarlarında mural çalışması gerçekleştirdi. Proje kapsamında ADÜ Üniversite Aktif Gençlik Topluluğu tarafından Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nın duvarına Filistin’e destek mesajları içeren görseller işlendi. Bakanlığımızın gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik projesi kapsamında gerçekleştirilen mural uygulaması, öğrencilerimizin dayanışma bilincini güçlendiren örnek çalışmalardan biri oldu" ifadeleri yer aldı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLER, GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI PROTESTO ETMEK VE...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLER, GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI PROTESTO ETMEK VE FİLİSTİN HALKINA DESTEK VERMEK AMACIYLA KAMPÜS DUVARLARINDA MURAL ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENCİLER, GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI PROTESTO ETMEK VE...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik