AFAD Başkanı Pehlivan, Düzce'de 2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nda Bilgi Verdi

AFAD, Düzce'de Akreditasyon Kampını Gerçekleştirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda düzenlenen "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Akredite olmuş 12 binin üzerinde personelimiz var ve genel olarak kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yetiştirdiğimiz ekip sayısını 130 bine ulaştırdık. Ayrıca, 70 binin üzerinde AFAD gönüllümüz var," dedi.

5 Ekip, 732 Personel ile Katıldılar

Kamp, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikler arasında dragon bot, kürek ve rafting yarışları yer alırken, ayrıca oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart gibi spor aktiviteleri de düzenleniyor.

Akreditasyon Süreci ve Önemi

Pehlivan, kamplarda 25 ulusal ve 23 yerel grup bulunduğunu, afet anında hizmetlerin yerine getirilmesi için uyguladıkları akreditasyon hizmetinin önemini vurguladı. Pehlivan, "Afet ve acil durum anlarında hizmet verme standartlarının belirlenmesi, öğretilmesi ve ekipler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla akreditasyon sistemimiz var," dedi. Türkiye genelinde 369 ekip ve 12 binin üzerinde üye yetiştirdiklerini açıkladı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Vurgusu

Pehlivan, artan sıcaklıklar ve rüzgar nedeniyle çıkan orman yangınlarına da dikkat çekerek, AFAD’ın yerleşim yerlerinin yangınlardan zarar görmemesi adına tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. "Bu hassas dönemde vatandaşların kurallara dikkat etmesi önemli," diyen Pehlivan, yasakların ormanların korunması için uygulandığını ifade etti.

Vali Selçuk Aslan'dan Geri Dönüşler

Vali Selçuk Aslan, cennet gibi bir coğrafyaya sahip olan Topuk Yaylası'na gelen ekiplerden olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti. Kamp, yarın sona erecek.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732 personelin katıldığı "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" düzenlendi. Kampta, dragon bot, kürek, rafting yarışlarına katılan ekipler, oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart etkinlikleri gerçekleştirildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732 personelin katıldığı "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" düzenlendi. Kampta, dragon bot, kürek, rafting yarışlarına katılan ekipler, oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart etkinlikleri gerçekleştirildi.