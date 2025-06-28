DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

AFAD Başkanı Pehlivan, Düzce'de 2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nda Bilgi Verdi

AFAD Başkanı Pehlivan, Düzce'deki kamp hakkında bilgi vererek, akredite personel sayısının 12 bini geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:34
AFAD Başkanı Pehlivan, Düzce'de 2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nda Bilgi Verdi

AFAD, Düzce'de Akreditasyon Kampını Gerçekleştirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda düzenlenen "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Pehlivan, "Akredite olmuş 12 binin üzerinde personelimiz var ve genel olarak kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yetiştirdiğimiz ekip sayısını 130 bine ulaştırdık. Ayrıca, 70 binin üzerinde AFAD gönüllümüz var," dedi.

5 Ekip, 732 Personel ile Katıldılar

Kamp, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikler arasında dragon bot, kürek ve rafting yarışları yer alırken, ayrıca oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart gibi spor aktiviteleri de düzenleniyor.

Akreditasyon Süreci ve Önemi

Pehlivan, kamplarda 25 ulusal ve 23 yerel grup bulunduğunu, afet anında hizmetlerin yerine getirilmesi için uyguladıkları akreditasyon hizmetinin önemini vurguladı. Pehlivan, "Afet ve acil durum anlarında hizmet verme standartlarının belirlenmesi, öğretilmesi ve ekipler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla akreditasyon sistemimiz var," dedi. Türkiye genelinde 369 ekip ve 12 binin üzerinde üye yetiştirdiklerini açıkladı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Vurgusu

Pehlivan, artan sıcaklıklar ve rüzgar nedeniyle çıkan orman yangınlarına da dikkat çekerek, AFAD’ın yerleşim yerlerinin yangınlardan zarar görmemesi adına tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. "Bu hassas dönemde vatandaşların kurallara dikkat etmesi önemli," diyen Pehlivan, yasakların ormanların korunması için uygulandığını ifade etti.

Vali Selçuk Aslan'dan Geri Dönüşler

Vali Selçuk Aslan, cennet gibi bir coğrafyaya sahip olan Topuk Yaylası'na gelen ekiplerden olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti. Kamp, yarın sona erecek.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732 personelin katıldığı "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" düzenlendi. Kampta, dragon bot, kürek, rafting yarışlarına katılan ekipler, oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart etkinlikleri gerçekleştirildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732 personelin katıldığı "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" düzenlendi. Kampta, dragon bot, kürek, rafting yarışlarına katılan ekipler, oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart etkinlikleri gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?