AFAD Başkanı Pehlivan: Silifke, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" İlanına Uygun

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangını sonrası alanda yaptığı inceleme ve temaslarda, bölgenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edilebilecek şartların oluştuğunu bildirdi.

Ziyaret ve incelemeler

Pehlivan, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un katılımıyla Göksu Parkı'nda vatandaşlarla görüştü. Ardından 13 Ağustos'ta başlayan ve 16 Ağustos'ta kontrol altına alınan

orman yangınından etkilenen Kırtıl Mahallesi'ni ziyaret ederek konteyner kentte incelemelerde bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Pehlivan, yangında evlerin yandığını ve hayvanların telef olduğunu hatırlattı.

Koordinasyon ve müdahale

Yangınla mücadelede kurumların işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan Pehlivan, AFAD olarak merkezde bu çalışmaları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya riyasetinde takip ettiklerini, il düzeyinde ise valilik koordinasyonunda tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi. Ayrıca yangınların kontrol altına alınmasının ardından derhal hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

Konteyner ve barınma desteği

Silifke'de evleri ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak durumda olan vatandaşlara yönelik desteği anlatan Pehlivan, "Tüm mahallelerde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza konteynerleri çok kısa süre içerisinde kurduk. Şu an 28 konteyneri vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi. Konteynerlerin içinde klima, banyo, tuvalet, termosifon, çekyat gibi yaşam donanımları bulunduğunu; önüne parke döşendiğini, elektrik ve su bağlandığını aktardı.

Pehlivan, bazı vatandaşların konteynerleri hayvancılık yapılan alanlara yakın talep ettiğini, barınma desteğini nakit talep edenlere de nakit destek sağlandığını ve AFAD ekiplerinin bu konularda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Hasar tespit ve hak sahipliği süreci

Bu aşamadan sonra hasar tespit sonuçlarının duyurulacağını, itiraz veya ek talebi olanlar için yeniden inceleme yapılacağını belirten Pehlivan, hak sahipliği sürecinin çalışmaların tamamlanmasının ardından başlayacağını söyledi. Pehlivan, "Genel tespitlere istinaden burayı Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilebilecek şartlar oluşmuş durumda. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalar bu doğrultuda devam edecek. Cumhurbaşkanı'mızın talimatı, hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak ve mağduriyetleri giderilecek şekilde adımların atılması yönünde" dedi.

Pehlivan ayrıca Türkiye genelinde afetlere müdahalede en üst düzeyde planlama ve koordinasyon sağlandığını, Balıkesir Sındırgı'da yaşanan depremde de ekiplerin sahada olduğunu ve ilgili bakanların sürece dahil olduğunu hatırlattı.

Not: Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta çıkan yangın 16 Ağustos'ta kontrol altına alınmış; bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in Silifke ilçesinde yanan bölgelerde incelemelerde bulundu.