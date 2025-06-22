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AFAD, Çıldır Gölü'ndeki Mahsur Atı Kurtardı

Ardahan'da Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 20:22
AFAD, Çıldır Gölü'ndeki Mahsur Atı Kurtardı

AFAD, Çıldır Gölü'ndeki Mahsur Atı Kurtardı

Ardahan'ın Çıldır Gölü'nde bulunan bir adacıkta mahsur kalan at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Gelinimi

Çıldır ilçesine bağlı Akçakale bölgesindeki adacıkta bulunan atı gören vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi'ne durumu iletti. AFAD ekipleri, acil durum tatbikatı hızla harekete geçerek bir botla adacığa ulaştı.

Kurtarma Operasyonu

Ekibin, atı iple çekerek adacıktan çıkartma çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Mahsur kalan at, kurtarma sonrası Çıldır'a bağlı Akçakale köyü bölgesinde güvenli bir şekilde salıverildi.

Bu olay, AFAD ekiplerinin hızlı ve etkili müdahale yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ardahan'da, Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)...

Ardahan'da, Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da, Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)...

Ardahan'da, Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

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