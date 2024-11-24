AFAD'dan Ülke Genelinde Meteorolojik Uyarı: 30 Şehir İçin Sarı, 20 Şehir İçin Turuncu Kod

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlar nedeniyle "turuncu" ve "sarı" kod ile uyarıda bulundu. Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda, 30 şehre "sarı", 20 şehre ise "turuncu" kod uyarısı yapıldığı belirtildi.

Bugün itibarıyla yağış uyarısı alan iller arasında yer alan 16 şehir için yarın da sarı, 13 şehir için ise turuncu kod verildi. AFAD, turuncu uyarı yapılan illerde yaşayan vatandaşlara SMS aracılığıyla bilgilendirmede bulundu. Ayrıca, illerdeki ses ve anons sistemleriyle de uyarılar yapıldığı açıklandı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan bölgelerde toplam 6 bin 747 personel ve 2 bin 853 araç görev almaktadır" denildi. Kapatılan yolların açılması ve enerji kesintisi yaşanan alanlarda tüm çalışmaların kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, dolu yağışı ve yükseklerde buzlanma gibi olumsuz durumlara karşı oldukça dikkatli olmalarını önemle hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.