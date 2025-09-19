AFAD'dan Yeni Arama ve Kurtarma Kıyafet Yönetmeliği

AFAD, il müdürlüklerindeki arama-kurtarma personelinin kıyafet, bröve ve rütbe kurallarını düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:18
AFAD'dan Yeni Arama ve Kurtarma Kıyafet Yönetmeliği

AFAD, Arama ve Kurtarma Kıyafet Yönetmeliğini Yeniledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), il afet ve acil durum müdürlüklerinde görev yapan yönetici ile arama ve kurtarma personelinin kullanacağı kıyafetler, branş bröve sembolleri ve rütbe işaretlerine ilişkin usul ve esasları yeniden belirledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Arama ve Kurtarma Personeli Kıyafet Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin Kapsamı ve Temel Kurallar

Yönetmelik, müdürlüklerde görev yapan personelin faaliyetlerine göre verilecek kıyafet türleri, kullanım süreleri ve kıyafetlerde yer alacak sembol ile işaretlerin renk, cins ve kullanım esaslarını düzenliyor. Arama ve kurtarma personeli, görev ve tatbikatlarda faaliyetin niteliğine uygun kıyafet giymekle yükümlü olacak.

Kıyafetler, Başkanlıkça belirlenen tip ve modele uygun olmak zorunda; üzerlerinde belirtilen işaretler dışında madalyon veya rozet bulundurulamayacak. Eskimiş kıyafet, ayakkabı ve botlar ile diğer malzemeler satılamayacak ve kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamayacak.

Kıyafetlerin temiz, sağlam ve eksiksiz bulundurulması zorunlu olup korunması öncelikle kullanana aittir. Başlarını örten kadın personel kumaş başörtüsü kullanabilecek; talep eden kadın personele kısa kollu yerine uzun kollu tişört verilecek.

Sorumlular ve Denetim

İl müdürü, birlik müdürü ve şube müdürü, arama ve kurtarma personelinin kılık ve kıyafetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek ve uygun şekilde giyinmelerini sağlamakla görevli, yetkili ve sorumlu olacaklar.

Kıyafetlerin Dağıtımı ve Yenilenmesi

Kıyafetlerin dağıtım takvimi şu şekilde belirlendi: yazlık kıyafetler Nisan ayında, kışlık kıyafetler Eylül ayında, özel nitelikli kıyafetler Mayıs ayında personele verilecek. Göreve yeni başlayan personele mevsime uygun kıyafet dağıtılacak; görev nedeniyle yıpranan kıyafetler süre beklenmeden yenilenecek.

Her yıl personel kıyafet ihtiyacı, il müdürlüğü tarafından Ocak ayı içinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek. Ayrıca naklen atanan veya görevine geri dönen personele kıyafet teminine ilişkin hükümler yönetmelikte düzenlendi.

Kıyafet Türleri, Bröveler ve Rütbeler

Yönetmelik, yazlık ve kışlık kıyafetler ile spor ve görev kıyafetlerinin türlerini ve resimli örneklerini içeriyor. Branşlara özel kıyafetlerin renk ve modelleri Başkanlık tarafından belirlenecek.

Rütbe işaretleri omuza takılarak kullanılacak; branş bröve sembolleri üniformanın sol göğüs kısmında yer alacak. Yetkisi olmadığı halde yönetmelikte belirtilen kıyafet ve işaretleri kullananlar hakkında 7126 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacak.

Yürürlük ve Önceki Yönetmeliğin Kaldırılması

Bu yönetmelikle birlikte 2017'de yayımlanan "Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, il müdürlüklerinde görev yapan arama ve kurtarma personelinin kıyafet kullanımında standart, güvenlik ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

