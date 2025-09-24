AFAD İstanbul'da EİT Ülkeleri Sismik Risk Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üyesi Ülkelerin Sismik Risk Değerlendirme Kapasitesini Güçlendirme Bölgesel Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen çalıştaya 22 ülkeden akademisyenler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, ülkeler arasında deprem riskinin değerlendirilmesi ve bu alandaki iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

Çalıştayda ayrıca sismik riskin azaltılmasına yönelik ortak yaklaşımlar ve çözüm önerileri tartışıldı; amaç, bölgesel kapasitenin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması olarak vurgulandı.

Katılımcılar ve AFAD Heyeti

Etkinliğe AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ile çok sayıda akademisyen ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.

Çalıştay, bölgesel sismik risk yönetiminde iş birliğini derinleştirmek ve ortak politika önerileri geliştirmek bakımından önemli bir platform sundu.