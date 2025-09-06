AFAD'tan Afganistan'a acil yardım: 150 çadır, 1050 battaniye gönderildi

AFAD'tan Afganistan'a acil insani yardım gönderildi

31 Ağustos'taki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası barınma, beslenme ve hijyen desteği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Ağustosta Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ilk etapta 150 çadır, 1050 battaniye, 250 hijyen kolisi ve 250 gıda kolisi gönderildiğini bildirdi.

Açıklamada, Türkiye'nin, sessiz dünyanın sesi ve vicdanı olmaya, milletin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Depremin merkez üssü olan Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabadta meydana gelen sarsıntının ardından Afganistan yönetimi tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine, bölgenin acil ihtiyaçları gözetilerek bu yardım paketleri sevk edildi.

Türkiye tarafından, depremden etkilenen ailelerin acil barınma ihtiyacı kapsamında gönderilen 150 çadırın, depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kunar vilayetine sevk edilerek kurulumlarının hızlıca tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Bir kez daha depremden etkilenen dost ve kardeş Afganistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz.'

