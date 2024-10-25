AFAD ve Ahbap Derneği'nin Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı

AFAD ve Ahbap Derneği İşbirliğiyle Kura Töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla, Gaziantep'in Nurdağı ve Malatya'nın Battalgazi ilçelerinde ihtiyaç sahipleri için inşa edilen 404 deprem konutunun dağıtımına ilişkin kura töreni gerçekleştirildi.

Kura Töreninin Detayları

Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapıldı. Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent ve AFAD yetkilileri etkinliğe katılım sağladılar. Tarıkdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Depremlerin Etkileri ve Yardım Çalışmaları

Tarıkdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelinde büyük bir yıkıma yol açtığını ifade ederek, "Maalesef binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bu üzüntü tüm yüreğimizde hâlâ yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, depremzede vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik," dedi.

Kura Çekimi ve Evlerin Hak Sahipleri

Bugünkü kura ile 208’i Malatya'nın Battalgazi, 196’sı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan toplam 404 konutun sosyal yardım yararlanıcısı hak sahipleri belirlenecektir. Tarıkdaroğlu, konutların hayırlı olmasını diledi.

Haluk Levent'in Açıklamaları

Kura çekimi öncesinde söz alan Haluk Levent, "Bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik," diyerek, devletin konut inşasında yukarıda iyi bir çaba gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, "Engelli çocukları olan ve hak sahibi olamayan aileler Ahbap konutlarına yerleşecek ve ömür boyu bu konutları kullanacaklar" ifadelerini kullandı.

Törenin Sonlanması

Tören, konuşmaların ardından kura çekimiyle ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı. Toplam 404 konut, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla Gaziantep'in Nurdağı ve Malatya'nın Battalgazi ilçelerinde ihtiyaç sahipleri için inşa edilen 404 deprem konutunun dağıtımına ilişkin kura töreni yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen kura törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (ortada), Ahbap Derneğinin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent (sol 3) ile AFAD yetkilileri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla Gaziantep'in Nurdağı ve Malatya'nın Battalgazi ilçelerinde ihtiyaç sahipleri için inşa edilen 404 deprem konutunun dağıtımına ilişkin kura töreni yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen kura törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (ortada), Ahbap Derneğinin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent (sol 3) ile AFAD yetkilileri katıldı.