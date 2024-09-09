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Afganistan'da TİKA ile Rıfkı Kamil Urga'nın İsimleri Yaşatılıyor

TİKA, Afganistan'da açtığı kütüphaneye Atatürk'ün doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını vererek onun anısını yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:57
Afganistan'da TİKA ile Rıfkı Kamil Urga'nın İsimleri Yaşatılıyor

TİKA, Atatürk'ün Doktorunu Unutmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde açtığı kütüphaneye, Mustafa Kemal Atatürk'ün görevli doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın ismini verdi.

Bamyan Üniversitesi'nde İlk Kütüphane

Mayıs ayında temeli atılan kütüphane, 220 metrekarelik bir alana inşa edildi. Kütüphane içerisinde masa, sıra, kitaplık, projeksiyon cihazı gibi eğitim materyalleri de TİKA Kabil Ofisi tarafından sağlandı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Kütüphanenin açılışı Bamyan Üniversitesi'nin kampüsünde gerçekleştirilen bir törenle yapıldı. Törende TİKA yetkilileri, Afganistan Geçici Hükmeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, Bamyan Valisi Abdullah Serhadi ve Bamyan Üniversitesi Rektörü Hazret Muhammed Burhani yer aldı.

Afgan Yetkililerden Teşekkür Mesajları

Afgan yetkililer, projeye verdiği destekten ötürü Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti. Nedim, "Afganistan için çok önemli hizmetler sunan Türkiye’ye minnettarız" dedi.

TİKA'nın Süren Destekleri

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan yaptığı konuşmada, kütüphanenin üniversitenin ilk kütüphanesi olduğunu ve kısa sürede tamamlandığını belirtti. "Bamyan'ın gençleri için bu kütüphane, eğitimlerinde büyük katkı sağlayacak" şeklinde ekledi.

Öğrenciler İçin Yeni Bir İmkan

Bamyan Üniversitesi Turizm Bölümü'nden öğrenci Asıf Ekberi, kütüphanenin açılmasının büyük bir imkan sunduğunu belirterek, "Artık ders çalışabilmek ve kaynaklara erişebilmek bizim için daha kolay olacak" dedi.

Rıfkı Kamil Urga'nın Hizmetleri

Çankırı doğumlu olan Dr. Rıfkı Kamil Urga, Türkiye'deki eğitimini tamamlayarak Afganistan’a gidip sağlık alanında pek çok katkıda bulunmuştur. Kabil Tıp Fakültesi'nin kurulmasında da önemli rol oynamıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Bamyan vilayetinde, Bamyan Üniversitesi kampüsünde kurduğu kütüphaneye Atatürk'ün görevlendirmesiyle bu ülkede hizmetlerde bulunan özel doktoru Rıfkı Kamil Urga'nın adını verdi. Törene; TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan (önde sol 2) ile TİKA yetkilileri, Afganistan geçici hükümeti Yükseköğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim (önde sağ 3), Bamyan Valisi Abdullah Serhadi (önde sol 3), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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