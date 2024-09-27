Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği Kapandı

Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği Faaliyetlerini Durdurdu

Afganistan'ın geçici hükümeti, temsil edilmeleri konusundaki belirsizliklerin ortalığı sarmasının ardından Londra Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini tamamen sona erdirdi.

Afgan Büyükelçisinin Açıklaması

İngiliz basınına göre, Afganistan'ın Londra Büyükelçisi Zalmay Resul, Afgan misyonunun faaliyetlerini durdurmak üzere yakın zamanda İngiltere'yi terk edeceğini açıkladı. Büyükelçilikte görevli beş Afgan diplomatın, 60 gün içinde İngiltere'yi terketmesi veya sığınma başvurusunda bulunması istenmiş durumda.

Bayrak ve Anahtar Teslimi

Resul, büyükelçilik binasının anahtarını İngiltere Dışişleri Bakanlığına teslim etse de, cumhuriyet döneminde kullanılan üç renkli Afgan bayrağının binanın girişinde asılı kalacağı bildirildi.

Resmi Açıklamalar ve Misyonların Durumu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, Londra'daki Afgan misyonunun tanınmaması sebebiyle diplomatik temsilin ay sonu itibarıyla kapatılacağını duyurmuştu. Afganistan hükümeti ise Temmuz sonunda, Avrupa'daki 14 misyonun kendilerini temsil etmediğini açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, ağustos ayının başlarında Hollanda, İspanya ve diğer ülkelerdeki bazı görevli misyonların geçerli olduğunu, bu ülkelerdeki Afganların işlemlerini buradan yapmalarını tavsiye etti.

Misyonlar Arasındaki İkilik

15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğiyle birlikte, bazı ülkeler yeni Afgan yönetimini tanımak istemedi. Bu durum, eski yönetim tarafından atanan diplomatların görevlerini sürdürmesine neden oldu ve bu da merkezi hükümet ile yurt dışındaki misyonlar arasında bir uyumsuzluk yarattı.

Bu nedenlerle, bazı Afgan misyonları mevcut yönetimle işbirliği yaparken, diğerleri işbirliğine yanaşmamaktadır.