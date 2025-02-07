DOLAR
35,98 -0,21%
EURO
37,39 0,03%
ALTIN
3.313,51 -0,57%
BITCOIN
3.490.760,6 -0,28%

Afganistan Trump'ın Gazze Planını Uluslararası Hukukun İhlali Olarak Değerlendirdi

Afganistan yönetimi, Trump'ın Gazze'yi devralma planını uluslararası hukuk ihlali olarak kabul etti ve sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:07
Afganistan Trump'ın Gazze Planını Uluslararası Hukukun İhlali Olarak Değerlendirdi

Afganistan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiğini duyurdu. Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu durumun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Gazze Filistin Toprağıdır

Açıklamada, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve "başka hiç kimsenin oranın geleceğine karar veremeyeceği" belirtilmişti. Ayrıca, bu tür planların sadece Siyonist rejimin "şeytani amaçlarını" temsil etmediğinin, aynı zamanda Müslümanlar arasında nefreti kışkırtmaya ve bölgesel gerginliği artırmaya hizmet ettiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Afganistan, nüfuz sahibi ülkelerin konuya dair gerçekçi ve zamanında tavır alması gerektiğinin altını çizerek, uluslararası toplumun mevcut duruma karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ifade etmişti. Gazze'nin mevcut durumunun bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin "daha iyi" olacağını savundu.

Trump, ayrıca Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olamayacağını ve Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme isteğini dile getirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
2
Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
MİT'ten Çarpıcı Operasyon: PKK'nın Sözde Sorumlusu Murat Keleş Etkisiz Hale Getirildi
4
Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Yeni Tutuklama
5
Afganistan Trump'ın Gazze Planını Uluslararası Hukukun İhlali Olarak Değerlendirdi
6
Netanyahu: Suudi Arabistan İsterse Filistin Devleti Kurabilir
7
Isparta'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Genç Kafasını Kaldırıma Çarptı

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı