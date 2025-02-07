Afganistan Trump'ın Gazze Planını Uluslararası Hukukun İhlali Olarak Değerlendirdi

Afganistan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiğini duyurdu. Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu durumun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Gazze Filistin Toprağıdır

Açıklamada, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve "başka hiç kimsenin oranın geleceğine karar veremeyeceği" belirtilmişti. Ayrıca, bu tür planların sadece Siyonist rejimin "şeytani amaçlarını" temsil etmediğinin, aynı zamanda Müslümanlar arasında nefreti kışkırtmaya ve bölgesel gerginliği artırmaya hizmet ettiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Afganistan, nüfuz sahibi ülkelerin konuya dair gerçekçi ve zamanında tavır alması gerektiğinin altını çizerek, uluslararası toplumun mevcut duruma karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ifade etmişti. Gazze'nin mevcut durumunun bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin "daha iyi" olacağını savundu.

Trump, ayrıca Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olamayacağını ve Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme isteğini dile getirmişti.