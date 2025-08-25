Afrika'da Binden Fazla Terör Örgütü: Gambari'den Savunma Sanayi Çağrısı

2025 Afrika Genelkurmay Başkanları Zirvesi Abuja'da toplandı

Nijerya'nın eski Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Gambari, Afrika kıtasında binden fazla terör örgütünün faaliyet gösterdiğini bildirdi. Açıklama, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 2025 Afrika Genelkurmay Başkanları Zirvesi sırasında yapıldı.

Zirve, 'Afrika'da bölgesel barış ve güvenliğe yönelik çağdaş tehditlerle mücadele: Stratejik savunma işbirliğinin rolü' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe 54 Afrika ülkesinden 36'sından temsilciler katıldı.

Gambari, kıtanın güvenlik tehditleriyle başa çıkabilmesi için her ülkenin öncelikle kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı. Gambari'nin sözleri şu şekilde: 'Ülkelerimizi güvence altına almadan bölgemizi ve kıtamızı güvence altına alamayız. Bu nedenle, Afrika ülkeleri kendi savunma sanayilerini güçlendirip, teknolojilerini üretmeli ve insan güvenliğini garanti altına alan bir güvenlik mimarisi kurmalıdır.'

Sahel ve finansman ihtiyacı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, 2024'te kıtada kaydedilen ölümlerin yüzde 51'inin Sahel bölgesinde gerçekleştiğini belirtti. Touray, Birleşmiş Milletler'in terörle mücadele kapsamında yürütülen Afrika merkezli operasyonların en az yüzde 75'ini finanse etmesi gerektiğini söyledi.

Bölgesel işbirliği çağrısı

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa ise kıtadaki güvenlik sorunlarının sınır tanımadığını vurgulayarak ortak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Musa'nın ifadeleri şöyle: 'Düşman içimizde. Savunma ve güvenliğimizin mimarları biz olmalıyız. Nijerya Silahlı Kuvvetleri, bölge ülkeleriyle işbirliği yapmaya hazırdır.'

Zirvede ortaya konan değerlendirmeler, Afrika'nın güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi, savunma sanayisinin yerelleştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesi gerekliliğini öne çıkardı.