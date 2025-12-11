Bilecik'te Ortaokul Müdürleriyle Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, Merkez İlçe Ortaokul Müdürleriyle eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, ortaokullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar okulların akademik başarı durumlarını, yürütülen projeleri ve öğrenci gelişimini destekleyen çalışmaları paylaştı.

Toplantıda ayrıca geliştirilmesi gereken alanlar üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı; başarılı uygulamalar ve eksikler masaya yatırıldı.

Hedefler ve Çözüm Önerileri

Görüşmelerde, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar, karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve yeni dönem hedefleri üzerinde mutabakata varıldı. Müdürler, okul bazlı uygulamaların güçlendirilmesi ve öğrenci odaklı destek çalışmalarının yaygınlaştırılması yönünde fikir birliğine vardı.

“Eğitimde kaliteyi yükseltmek için tüm kadromuzla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Müdür Serdal Şimşek, sürecin takip edileceğini vurguladı.

BİLECİK’TE ORTAOKUL MÜDÜRLERİYLE EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI