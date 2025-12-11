Gölpazarı Cezaevi'nde Adalet Mesleki Eğitim Merkezi İçin İnceleme

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde açılması planlanan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi için Gölpazarı Açık Cezaevi’nde detaylı incelemelerde bulunuldu.

İnceleme ve planlama çalışmaları

İncelemeyi yürüten İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, cezaevi sahasında merkezin açılış sürecine yönelik ihtiyaçlar, fiziki hazırlıklar, planlamalar ve yürütülecek eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan görüşmelerde, merkezin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede mesleki eğitim olanaklarının genişletileceği ve mevcut eğitim kapasitesinin güçleneceği vurgulandı.

Yetkilinin değerlendirmesi

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek şu değerlendirmeyi yaptı: "Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılmasının, hem cezaevi bünyesindeki eğitim faaliyetlerine hem de bölgedeki mesleki eğitim kapasitesine önemli katkılar sağlayacak. Bu merkez, mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağını güçlendirecek önemli bir adım olacaktır" dedi.

