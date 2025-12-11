DOLAR
Erzurum'da 11 Ayda 34 Kişi Trafik Kazasında Öldü

Erzurum'da 2025'in ilk 11 ayında bin 801 ölümlü-yaralamalı, 2 bin 801 maddi hasarlı kazada 34 ölüm ve 3 bin 184 yaralı kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:26
Resmi veriler: 2025'in ilk 11 ayında trafik bilançosu

Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılının ilk 11 ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin istatistikler açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan aylık trafik istatistik bültenine göre bölgede toplam bin 801 ölümlü-yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Raporda ayrıca 2 bin 801 maddi hasarlı kaza ve 3 bin 184 yaralı kaydedildi; bu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 olarak bildirildi.

Bülten, ölü sayılarına ilişkin verilerin kaza yerindeki tespitleri yansıttığını vurguluyor.

Veriler, polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen kazalarda daha çok maddi hasarlı vakaların öne çıktığını ortaya koyuyor.

