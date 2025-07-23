Afyonkarahisar'da 225 Polis Adayı Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 225 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Okulun bahçesinde gerçekleşen 31. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mezuniyet Töreninin Detayları

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı ve dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ile hediyeler takdim edildi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, mezunların bu özel ve anlamlı gününde mutluluklarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Vali Yiğitbaşı'ndan Anlamlı Mesaj

Vali Yiğitbaşı, yoğun ve yorucu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 225 gencin yüksek disiplin anlayışı ve sorumluluk bilinciyle mezuniyet sevinci yaşadığını dile getirdi. “Onlar, aldıkları nitelikli eğitimle sadece meslek sahibi olmakla kalmadılar, aynı zamanda milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için kutsal bir göreve talip oldular,” dedi.

Yiğitbaşı, mezun polislerin Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağında hukukun üstünlüğünü ve devletin vakarını temsil edeceğine olan inancını vurguladı.

Yemin Töreni

Konuşmaların ardından, 225 polis adayı yemin ederek kep attı ve arkadaşları ile aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 225 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 225 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.