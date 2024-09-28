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Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 11 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açan 11 kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:27
Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 11 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan Zanlılar Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Havaya Ateş Açma Olayı

Jandarma, Bulca köyünde nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilen düğünlerde genel güvenliği tehlikeye atan kişileri belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin adresleri belirlendi.

Yapılan Operasyon

Operasyonlar sırasında, 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 4 tabanca, 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 şarjör ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.

Yasal İşlem Başlatıldı

Gözaltına alınan 11 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi. Olay, halkın güvenliğini tehlikeye atan davranışların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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