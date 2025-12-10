DOLAR
Afyonkarahisar’da Engelli Asansörünü Vali Kaldırdı: Faruk Okula Döndü

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Kocatepe Anadolu Lisesi'ne engelli asansörü yaptırarak 15 yaşındaki Faruk Uğuz'un yüzünü güldürdü; öğrenci sınıf eğitimine döndü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:51
Vali'nin müdahalesiyle okuldaki engel kalktı

15 yaşındaki Faruk, sınıf eğitimine geri döndü

Afyonkarahisar'da bedensel engeli nedeniyle daha önce evden online eğitim alan 15 yaşındaki öğrenci, Vali'nin talimatıyla yapılan düzenleme sayesinde okula döndü.

Olay, 9'uncu sınıf öğrencisi Faruk Uğuz'un annesi Ayşenur Uğuz'un, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ulaşarak okula engelli asansörü talebinde bulunmasıyla başladı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda Kocatepe Anadolu Lisesi'ne kapalı engelli asansörü yapıldı ve Faruk için erişim engeli kaldırıldı.

Çok istediği okul sıralarına yeniden kavuşan Faruk Uğuz ile ailesi, sağlanan destek ve gösterilen duyarlılık nedeniyle Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

