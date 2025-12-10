Afyonkarahisar’da Engelli Asansörünü Vali Kaldırdı: Faruk Okula Döndü

Vali'nin müdahalesiyle okuldaki engel kalktı

15 yaşındaki Faruk, sınıf eğitimine geri döndü

Afyonkarahisar'da bedensel engeli nedeniyle daha önce evden online eğitim alan 15 yaşındaki öğrenci, Vali'nin talimatıyla yapılan düzenleme sayesinde okula döndü.

Olay, 9'uncu sınıf öğrencisi Faruk Uğuz'un annesi Ayşenur Uğuz'un, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ulaşarak okula engelli asansörü talebinde bulunmasıyla başladı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda Kocatepe Anadolu Lisesi'ne kapalı engelli asansörü yapıldı ve Faruk için erişim engeli kaldırıldı.

Çok istediği okul sıralarına yeniden kavuşan Faruk Uğuz ile ailesi, sağlanan destek ve gösterilen duyarlılık nedeniyle Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR’DA ENGELLİ OLDUĞU İÇİN ONLİNE EĞİTİMİ ALAN 15 YAŞINDAKİ GENÇ VALİ DOÇ. DR. KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI’NIN DEVREYE GİRMESİ İLE OKULA YAPILAN ENGELLİ ASANSÖRÜ SONRASI EĞİTİMİNE SINIF ORTAMINDA DEVAM EDECEK.