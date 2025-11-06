Afyonkarahisar'da hafif ticari araç devrildi: 4 kişi yaralanmadı

Çay ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan 35 AS 0351 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarpıp devrildi; araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:59
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç devrildi: 4 kişi yaralanmadı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç devrildi: 4 kişi yaralanmadı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarpıp devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 35 AS 0351 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp yol ortasına devrildi.

İçerisinde bulunan 4 kişi şans eseri ölen ya da yaralanan olmadan kazadan kurtuldu.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA ŞANS ESERİ...

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA ŞANS ESERİ...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
4
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi
5
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
6
Bitlis’te Sonbahar Renkleri: Dağlar, Vadiler ve Değirmenaltı’nda Kartpostallık Görüntüler

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek