Afyonkarahisar'da hafif ticari araç devrildi: 4 kişi yaralanmadı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarpıp devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 35 AS 0351 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp yol ortasına devrildi.

İçerisinde bulunan 4 kişi şans eseri ölen ya da yaralanan olmadan kazadan kurtuldu.

