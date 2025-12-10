DOLAR
Afyonkarahisar'da Kadın Çiftçilere Eğitim: Tarımın İsimsiz Kahramanları

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Tarımın İsimsiz Kahramanları' projesiyle Sülün ve Çayırbağ'da kadın çiftçilere güvenilir gıda, tarım sigortaları ve iklim eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:39
Afyonkarahisar'da Kadın Çiftçilere Eğitim: Tarımın İsimsiz Kahramanları

Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere eğitim çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarımın İsimsiz Kahramanları projesi çerçevesinde, kadın çiftçilere yönelik eğitim programları devam ediyor. Çalışmaların il genelinde kadın üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Eğitimlerin yapıldığı yerler ve kapsamı

Eğitimler, Sülün ve Çayırbağ beldelerinde; Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesindeki Sülün Yeni Camii ve Çayırbağ Ali Baba Kur’an Kursunda gerçekleştirildi. Müdürlük personellerince verilen oturumlarda Güvenilir Gıda, Tarım Sigortaları, Küresel İklim Değişikliği gibi güncel ve uygulamaya dönük konular ele alındı.

Kurumdan yapılan açıklama

Kurumun yazılı açıklamasında eğitim toplantılarının verimli geçtiği vurgulanırken, söz konusu programların kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmeye katkı sağladığı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "TARIMIN İSİMSİZ KAHRAMANLARI" İSİMLİ PROJE...

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "TARIMIN İSİMSİZ KAHRAMANLARI" İSİMLİ PROJE ÇERÇEVESİNDE KADIN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

