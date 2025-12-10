Afyonkarahisar'da Kadın Çiftçilere Eğitim: Tarımın İsimsiz Kahramanları

Afyonkarahisar'da kadın çiftçilere eğitim çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarımın İsimsiz Kahramanları projesi çerçevesinde, kadın çiftçilere yönelik eğitim programları devam ediyor. Çalışmaların il genelinde kadın üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Eğitimlerin yapıldığı yerler ve kapsamı

Eğitimler, Sülün ve Çayırbağ beldelerinde; Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesindeki Sülün Yeni Camii ve Çayırbağ Ali Baba Kur’an Kursunda gerçekleştirildi. Müdürlük personellerince verilen oturumlarda Güvenilir Gıda, Tarım Sigortaları, Küresel İklim Değişikliği gibi güncel ve uygulamaya dönük konular ele alındı.

Kurumdan yapılan açıklama

Kurumun yazılı açıklamasında eğitim toplantılarının verimli geçtiği vurgulanırken, söz konusu programların kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmeye katkı sağladığı ifade edildi.

