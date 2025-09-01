Afyonkarahisar'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Salar Beldesi Kavşağı'nda kaza

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, 03 AIK 441 plakalı motosikleti süren H.A. (18) ile hafif ticari araç sürücüsü İ.Ş. (57) yönetimindeki 03 AJ 293 plakalı araç çarpıştı.

Kaza, merkeze bağlı Salar Beldesi Kavşağı'nda gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü H.A. (18) ile motosiklette bulunan V.Ç. (18) ve diğer sürücü İ.Ş. (57) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü H.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak hafif ticari aracın sürücüsü İ.Ş. gözaltına alındı.