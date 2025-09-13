Afyonkarahisar'da Refüje Çarpan Otomobilde 5'i Çocuk 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Refüje Çarpan Otomobilde 5'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Karacaören köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. 03 NK 673 plakalı otomobilin refüje çarpması sonucu kaza oluştu.

Kazada sürücü M.A. (57) ile araçta bulunan M.A. (43), K.A. (12), İ.A. (8), N.A. (6), A.A. (3) ve A.A. (1) olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı; yaralılardan 5'i çocuktur.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.