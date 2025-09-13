Afyonkarahisar'da Refüje Çarpan Otomobilde 5'i Çocuk 7 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüje çarpan 03 NK 673 plakalı otomobilde 5'i çocuk 7 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:20
Kaza Detayları

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Karacaören köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. 03 NK 673 plakalı otomobilin refüje çarpması sonucu kaza oluştu.

Kazada sürücü M.A. (57) ile araçta bulunan M.A. (43), K.A. (12), İ.A. (8), N.A. (6), A.A. (3) ve A.A. (1) olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı; yaralılardan 5'i çocuktur.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

