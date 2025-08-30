DOLAR
Afyonkarahisar'da 'Süvarinin İzinden' etkinliği: Bin motosiklet Kocatepe'den yola çıktı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yılında düzenlenen 'Süvarinin izinden' etkinliğinde bin motosikletli Kocatepe'den hareket etti; Çiğiltepe ve Ahırdağı rotası izlenecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:28
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde düzenlenen 'Süvarinin izinden' etkinliğinde yaklaşık bin motosikletli Kocatepe'de buluştu ve sürüşe başladı.

Kocatepe'de açılan Türk bayrağı eşliğinde katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli, katılımcılara Büyük Taarruz hakkında bilgi verdi. Hazırlıklarını tamamlayan gönüllüler motosikletlerine binerek Kocatepe'den hareket etti.

Rota ve program

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bin motosikletlinin süvarinin izinden gitmek üzere rotanın başlangıç noktasında olduğunu söyledi. Kuru, buradan hareket edip ilk taarruz cephesinin içerisinden geçeceklerini, Tınaztepe ve Çiğiltepe'ye uğrayacaklarını belirtti.

Çiğiltepe'de şehitlik ziyaretleri gerçekleştireceklerini, ardından süvarinin asıl geçiş noktası olan Ahırdağı geçişine başlayacaklarını aktaran Kuru, Ahırdağı'ndaki zorlu geçişi tamamladıktan sonra Yörükmezarı ve Tokuşlar köylerine inip ilk gün programını tamamlayacaklarını ifade etti.

