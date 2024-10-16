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Afyonkarahisar'da Trafik Tartışması: Üç Şüpheli Tutuklandı

Trafik tartışması nedeniyle bir sürücüyü darbeden üç kişi, Afyonkarahisar'da tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:33
Afyonkarahisar'da Trafik Tartışması: Üç Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Trafik Kavgası Sonrası Tutuklama

Afyonkarahisar'da gerçekleşen bir trafik tartışması sonrası, sürücü S.B.'yi (27) darbeden üç kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemler sonucunda, 43 yaşındaki B.K., 19 yaşındaki B.K. ve 21 yaşındaki İ.K., adliyeye sevk edildi. Her üç zanlı, sulh ceza hakimliğinde "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Sosyal Medyada Viral Olan Görüntüler

Dün sosyal medyada yayımlanan videolardaki görüntüler, olayın peşine düşülmesine neden oldu. Edinilen bilgiye göre, sürücü S.B., sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği gerekçesiyle 3 kişi tarafından darbedildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri hızlı bir şekilde harekete geçerek şüphelileri yakaladı.

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