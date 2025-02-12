Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekipleri İş Başında

Yangın, iki gün önce başlamıştı ve dün kontrol altına alındı. Ekipler, yangın alanında yoğun bir şekilde çalışarak, metal ve orman ürünlerinden oluşan malzemeleri iş makineleriyle kamyonlara yükleyip çıkartmaya devam ediyorlar.

Yangında büyük çapta hasar oluşması dikkat çekti. Fabrikanın bitişiğindeki plastik malzemeler üreten tesisin imalathane kısmında da hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, her iki tesiste de soğutma çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürütmektedir. Yangının etkilerini en aza indirmek için büyük çaba harcanıyor.

Afyonkarahisar'da kontrol altına alınan orman ürünleri fabrikasındaki yangının ardından, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da kontrol altına alınan orman ürünleri fabrikasındaki yangının ardından, soğutma çalışmaları devam ediyor.