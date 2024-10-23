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Afyonkarahisar'daki Trafik Kazasında Karakol Komutanı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir jandarma komutanı yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:02
Afyonkarahisar'daki Trafik Kazasında Karakol Komutanı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası

Afyonkarahisar'ın Çayıryazı köyü yakınlarında gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, bir jandarma karakol komutanı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, İ.B. (54) idaresindeki 06 DIZ 756 plakalı tır ile H.A'nın (58) kullandığı 20 NS 443 plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Bu kazanın ardından, Şuhut ilçesi Karaadilli Belde Karakol Komutanı Jandarma Üstçavuş Ali Durgut (29) yönetimindeki 42 APY 272 plakalı otomobil, C.D. (52) tarafından kullanılan 34 DP 2346 plakalı otomobil, A.S'nin (41) kullandığı 48 ALN 102 plakalı otomobil ve H.K. (26) tarafından yönetilen 33 KNJ 80 plakalı otomobil, H.S. (33) idaresindeki 07 BTE 87 plakalı kamyonet de kazaya karıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere taşındı. Yaralılardan Durgut, Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar arasında bulunan 7 kişinin tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği bildirildi. Öte yandan, Durgut'un yıllık izinde olduğu ve kazanın, Konya'nın Akşehir ilçesindeki ailesinin yanından dönüşünde meydana geldiği öğrenildi.

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