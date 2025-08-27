Afyonkarahisar'ın Kurtuluşunun 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Zafer Halk Yürüyüşü ve Anıtpark Törenleri

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a gerçekleştirilen Zafer Halk Yürüyüşü ile başladı.

Anıtpark'taki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.

Vali ve Belediye Başkanının Mesajları

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada her yıl düzenlenen kurtuluş ve Zafer Haftası etkinliklerinin büyük gurur ve coşkuyla sürdüğünü belirtti. Yiğitbaşı, vatandaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: «Milli ve manevi değerler üzerinden ayrıştırılmayı, ötekileştirilmeyi asla doğru bulmuyorum. Bu ülke milli manevi değerler ve milli şahsiyetler üzerinden geçmişte çokça ayrıştırıldı. Bizler böylesine güzel, böylesine coşku dolu bayram ve kurtuluş günlerinde birlik beraberliğimizi daha da pekiştirecek, birbirimize daha fazla kenetlenecek ve sarılacak hikayeler inşa etmeliyiz.»

Belediye Başkanı Burcu Köksal ise Afyonkarahisar'ı «zaferin şehri» olarak nitelendirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 103 yıl önce milletin azim ve kararlılığıyla kentin kurtarıldığını vurguladı. Köksal, konuşmasında şunları ifade etti: «27 Ağustos, yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil; aynı zamanda bir milletin geleceğe olan inancının, bağımsızlık tutkusunun ve özgürlük kararlılığının sembolüdür. Şu an önünde konuşma yaptığım, Afyonkarahisar'ın kalbinde, şehrin en kıymetli hazinelerinden biri olan Zafer Müzesi, o zamanlarda büyük anlara tanıklık etmiştir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa burada aynı çatı altında tarih yazmıştır. Büyük Taarruz'un planları yapılmış, düşman ordusunu bozguna uğratma kararları işte bu tarihi binada alınmış ve bağımsızlık yolunda milletimizin kaderi burada şekillenmiştir. Planların üzerine Kocatepe'de 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece taarruza başlanmış ve devamında Türk milletinin hafızalarına kazınmış Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, «Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!» sözü, vatanın kalbi Afyonkarahisar'da yankılanmıştır.»

Etkinlikler ve Katılımcılar

Tören programı, halk oyunları gösterileri, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri, AKSUNGUR ve AKINCI Milli İnsansız Hava Araçları'nın uçuşları ile komandoların geçişiyle sona erdi.

Törene; Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile Baro Başkanı Melehat İpek Yılmaz Göktürk katıldı.

