AGGÖZ Gimbal 275 'Milli Göz' Göreve Başladı

Yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp üretilen AGGÖZ Gimbal 275, hareketli ve sabit platformlarda kullanılabilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen sistem, ASISGUARD tarafından uzun soluklu AR-GE sonucu tasarlandı ve sahada gerçekleştirilen kapsamlı testleri başarıyla tamamladı.

Öne çıkan teknik özellikler

AGGÖZ Gimbal 275, yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası ile uzun menzilli keşif ve gözetleme; soğutmalı termal kamera ile gece ve olumsuz hava şartlarında kesintisiz görüntüleme sağlıyor. Sistem ayrıca lazer mesafe ölçer ve otomatik hedef takip kabiliyetlerine sahip bulunuyor.

Gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde titreşimden bağımsız net görüntü sağlayan sistem, düşük ağırlık ve yüksek dayanıklılık ile farklı hava, kara ve deniz platformlarına kolay entegrasyon imkânı tanıyor.

Kullanım alanları ve stratejik katkı

Sahada "milli göz" olarak anılan AGGÖZ, sınır güvenliği, terörle mücadele ve keşif-gözetleme görevlerinde güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artıracak. Hava, kara ve deniz platformlarının ortak gözü olarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık vizyonuna stratejik katkı sağlayacak.

ASISGUARD'dan açıklama

ASISGUARD Genel Müdürü Barış Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar bir kısmı Türkiye'de ilk olan, milli ve yerli kritik çözümler geliştirip bunları güvenlik güçlerinin kullanımına sunduklarını, bazılarıyla da ihracat başarıları yakaladıklarını söyledi. Muharebe sahasındaki güncel ihtiyaçları dikkate alarak sahip oldukları kabiliyetlerle yeni çözümler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Bugünün muharebe ortamında gözetleme ve görmek hayati önemde. Gerek taarruz faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, gerekse olası tehditleri en uzak, erken ve doğru şekilde tespit edebilmek için yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerine ihtiyaç bulunuyor. Biz de bu ihtiyaca cevap vermek için hava, kara ve deniz platformlarının ortak gözü olarak görev yapabilecek bir çözüm üzerinde durduk ve ortaya AGGÖZ Gimbal 275 çıktı. AGGÖZ'ü öncelikle kendi çalışmalarımızla olgunlaştırdık, son olarak güvenlik güçlerimizin saha testinin ardından envantere girdi. AGGÖZ, güvenlik güçlerimize sınır güvenliği, terörle mücadele ve keşif-gözetleme görevlerinde kritik avantajlar sunacak. AGGÖZ, sahip olduğu üstün teknolojisiyle yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da yanıt veriyor. Ancak bununla da yetinmeyip sistemlerimizin performansını daha yukarılara çıkarmaya, yeni platformlar geliştirmeye devam edeceğiz."