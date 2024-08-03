Ağrı'da Sel Felaketi Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Ağrı'da Sel: Tarım Arazileri Zarar Gördü

Ağrı'nın iki köyünde meydana gelen sel felaketi, çiftçileri zor durumda bıraktı. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, özellikle tarım arazilerine büyük zarar verdi.

Selin Etkileri

Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü Adakent mezrasında gerçekleşen sel, tarım alanlarında ciddi hasarlar yol açtı. Çiftçiler tarafından toplanıp biçilen otlar da sel sularının arasında kayboldu.

Güneykaya'da da Problem Var

Ayrıca Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya köyünde de aynı şekilde etkili olan sağanak, ani sel olaylarına neden oldu. Çiftçiler, yağmurun ardından tarım ürünlerini korumak için önlemler almaya çalışıyor.