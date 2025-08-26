DOLAR
Ağrı Dağı Zirvesinde Berberlik: Iğdırlı Murat Akay Müşterisini 5 bin 137 Metrede Tıraş Etti

Iğdırlı berber ve dağcı Murat Akay, Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesinde müşterisi Serkan Üç'ü tıraş ederek turizme ve mesleğe dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:00
Zirvede sıra dışı bir tıraş etkinliği

Iğdırlı berber ve dağcı Murat Akay, birlikte tırmandığı müşterisini Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metresindeki zirvesinde tıraş etti.

Kentte 20 yıldır berberlik yapan ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği görevini yürüten Akay, Ağrı Dağı'na bir tırmanış etkinliği düzenledi.

5 kişilik grupla gerçekleştirilen tırmanış yaklaşık 3 günde tamamlandı. Zirveye ulaşan ekipte yer alan sürekli müşterisi Serkan Üç, Akay'ın beraberinde getirdiği tıraş ekipmanlarıyla orada tıraş oldu.

Akay, etkinliği düzenleme amacını hem Ağrı Dağı'nın turizm potansiyeline hem de berberlik mesleğine dikkat çekmek olarak açıkladı.

Dağcı Serkan Üç ise etkinlik sırasında, "Hangi dağın zirvesine gidersen git o zirveye gelir tıraş olurum." dedi.

