Ağrı Patnos'ta İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok, yol ulaşıma bir süre kontrollü açıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:38
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

E.T. idaresindeki 33 D 8054 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda S.B'nin kullandığı 61 ABC 498 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Ulaşım

Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ağrı-Van-Bitlis kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

