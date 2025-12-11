Gaziantep'te Balkonda Asılı Kalan 3 Yaşındaki Çocuğu Vatandaş Kurtardı

Olay anı ve kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziantep'te yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 yaşlarındaki bir çocuk, evlerinin balkonundaki demir parmaklıklara kafasından asılı kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler büyük panik yaşarken, risk altındaki çocuğu korumak için hemen müdahale edildi. Olay yerindeki bir vatandaş, elektrik direğinden balkona tırmanarak çocuğun olduğu bölüme ulaştı ve küçük çocuğu tutarak önce düşmesini engelledi, ardından güvenli şekilde kurtardı.

Kurtarma anı ve yaşanan panik, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların ve çevredekilerin endişesi dikkat çekti.

Küçük çocuğun kurtarılmasıyla birlikte olay yerindekiler derin bir nefes aldı. Olayla ilgili yetkililerin ve aile üyelerinin sonraki açıklamaları bekleniyor.

