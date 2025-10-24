Ahlat'ta "İçme Suyu Terfi Merkezi" Açıldı — Su Sorununa Akıllı Çözüm

Ahlat'ta "İçme Suyu Terfi Merkezi" açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ilçenin uzun süredir gündeminde olan su sorununa çözüm getirecek "İçme Suyu Terfi Merkezi" törenle hizmete alındı. Açılış, İkikubbe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Projenin öne çıkan özellikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, açılış töreninde projenin enerji verimliliği ve akıllı yapılandırmasına dikkat çekti. Eyigün, az enerjiyle ilçe suyunun iki katına yakın verim elde etme imkânı olduklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Ahlat'ın genelinde verimli su nedir, nereden gelir? Suyun kalitesi anlamında detaylı bir çalışma yaptık. Finalimizde de DSİ'nin içme suyu kriterlerine göre inşaat, mekanik aksamlarımızı tamamladık. Projemizin bir farkı da akıllı bir sistem olması. Yani suyun israfına veya vatandaşımızın evde kullandığı konforun bozulmasına müsaade etmeyen korunumlu bir sistem olması. Herhangi bir kuyumuzda su akmıyorsa, motorlarda, pompalarda bir problem doğuyorsa bunu bize akıllı sistem bildiriliyor. Ekibimiz buna müdahale ediyor."

Yerel yöneticilerden değerlendirme

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, tesisin ilçeye kalıcı katkı sunacağını vurgulayarak, "Bu tesis, Ahlat'ımızın uzun yıllardır yaşadığı su probleminin çözümüne kalıcı katkı sunacak önemli bir yatırımdır. Su, bir medeniyetin gelişmesi için olmazsa olmaz bir unsurdur. Temiz ve kesintisiz içme suyu sadece bir altyapı hizmeti değil, insanın yaşam kalitesini yükselten, sağlıklı bir geleceğin temelidir. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamayacak aynı zamanda Ahlat'ın gelecek nesillerine de güçlü bir altyapı bırakacak." ifadelerini kullandı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise projenin maliyet avantajı ve üç aşamalı uygulama planına değindi: "Büyük enerji maliyetlerine neden olan Çarho'daki eski sistem, belediye bütçesinin yarısına tekabül etmekteydi. Bu sorunun çözümüne yönelik detaylı araştırmalar yaptık ve Ankara'da yapılan görüşmeler sonrası ortak akılla bir proje geliştirdik. Bugün ve gelecekte Ahlat'ın su ihtiyacını karşılayacak bu proje kapsamında, su olanaklarının araştırılması, yer altı suyunun çıkarılması, şehir şebekesine entegresi olmak üzere 3 aşamalı bir eylem planını harekete geçirmiş olduk."

Konuşmaların ardından dualarla İçme Suyu Terfi Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılan tesisin, Ahlat için hem kısa vadede su teminini rahatlatması hem de uzun vadede sürdürülebilir altyapı sağlaması hedefleniyor.

