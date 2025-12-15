Ahmet Çakar'dan Savcılık İfadesi: 'Yasal Bahis Siteleri Haricinde Oynamadım'

Ahmet Çakar: ‘Yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım’

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadeyi açıkladı. Çakar ifadede, yasa dışı bahis oynamadığını ve sadece yasal platformlarda bahis hesabı bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar, hakem Zorbay Küçük ile bazı hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin adları geçiyor. Soruşturma halen sürüyor.

Sağlık durumu ve adli işlem

Çakar hakkında daha önceki gözaltı kararı, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmış; tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da savcılığa ifade veren Çakar, ifadenin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İfade detayları: Yasal üyelikler ve bahis alışkanlıkları

Çakar, 1980-1998 yılları arasında hakemlik yaptığını ve 1992-1998 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olduğunu hatırlatarak, ‘‘Benim yasal bahis sitelerine, bir sitede üyeliğim bulunmaktadır. Bunun haricinde tam tarihini hatırlamamakla birlikte diğer yasal bahis sitelerinde üyeliğim olmuş olabilir. Bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığım için hangi bahis sitelerinde üyeliğim olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı’’ dedi.

Şike iddiaları ve gözlemleri

Savcılığın, bahis yaptığı maçlara dair önceden bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Çakar, ‘‘Ben kesinlikle şikeye karşı bir insanım. Nitekim televizyonlarda geçmiş dönemlerde yani 1993 yılında bana gelen şike teklifini hep anlattım. Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçıdır. Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt üst gol olacak şeklinde oynarım. Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım. Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır. Ben şike veya maça bahis yapıldığına ilişkin doğruca bilgim yoktur. Sadece bazı maçlardan tabiri caizse işkillenince yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim ancak bunlara ilişkin doğruca gözlemim ve bilgim yoktur’’ diye konuştu.

Kırık cep telefonu iddiası

Arama çalışmalarında cep telefonunun ilk etapta bulunamadığını, sonrasında kırık halde ele geçirildiğini söyleyen Çakar, olayı şu sözlerle anlattı: ‘‘Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim. Eve gece saat 1’de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim. Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm. Bu sırada polisler yanımdaydı. Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum. O telefon da şu an yanımda değil.’’

Son söz

Çakar, ifadesini sonlandırırken tekrar olarak suçlamaları reddetti ve ‘‘Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum’’ dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını sürdürüyor.

