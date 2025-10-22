Ahmet Usta Karaman'da El İşi Ayakkabıcılığını Yaşatıyor

Karaman'da 83 yaşındaki Ahmet Sağkaya, 74 yıllık el işi deri ayakkabı ve yemeni ustalığını ücretsiz kurslarda kadınlara aktarıyor; ayakkabı müzesi kurmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 11:16
HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman

Ustalık ve nesil aktarımı

Karaman'da yaşayan 83 yaşındaki Ahmet Sağkaya, çocuk yaşta başlayıp ömrünü adadığı el işi deri ayakkabı ve yemeni dikim sanatını gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor. Sağkaya, 9 yaşında ustalarının yanında başladığı meslekte, sektördeki değişime rağmen eski usul üretimi yaşatmayı amaçlıyor.

Sağkaya, meslekte geçen 74 yıl boyunca makinelerin devreye girmesiyle üretimde büyük değişiklikler olduğunu belirterek, "Biz eskiyi ihya etmek için el işi ayakkabılara ağırlık veriyoruz. Şimdi elde yapılan yemeniler, tahta çivili ayakkabıları yapmaya çalışıyorum" dedi.

Gönüllü kursla kadınlara eğitim

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde tahsis edilen atölyede Sağkaya, 2 yıldır gönüllü olarak kurs veriyor. Atölyede bu yıl 10 kadın kursiyere ücretsiz ayakkabı üretimi eğitimi veriliyor; geçen yıl da 10 kursiyer katılmıştı.

Sağkaya, kursiyerlerin gayretli olduğunu vurgulayarak, "Hanımlar bu işte çok gayretli ve meraklılar. Çok güzel yeni model ürünler yapıyorlar. O yüzden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Ayakkabı müzesi ve koleksiyon

Meslek hayatının son 30 yılında kullandığı eski el aletlerini ve yaptıkları 150 çift farklı model ayakkabıyı atölyede sergileyen Sağkaya, yaklaşık 350 eski alete ulaştığını söyledi. "Bugün için onları kullanan, ismini dahi bilen yok. Benden sonrakilere bir şeyler bırakmak istedim. Bunlarla bir ayakkabı müzesi kurmak istiyorum." dedi.

Kursiyerlerin deneyimleri

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Ayşe Akgül, Sağkaya'nın ustalığından etkilenip kursa başladığını, atölyede deri çanta ve çeşitli eşyalar da yaptıklarını anlattı. Akgül, "Deri ayakkabı çok sağlıklı ve çok rahat. Ayakkabı dikmek zor bir iş ama hocamızın sayesinde başardık. Üretiyoruz ve tüketen bir toplum olmak istemiyoruz" diye konuştu.

58 yaşındaki Fethiye Duru, kurs sayesinde uzun zamandır evinden çıktığını, Ahmet hocayı bir öğreticiden fazla "baba" gibi gördüğünü belirtti. Duru, eski günleri hatırlatan ölçüye göre ayakkabı dikme anılarını paylaştı ve genelde yaptıklarını hediye ettiklerini söyledi.

Kursa katılan Solmaz Koyuncu ise atölyede kendisi, eşi ve çocuklarına ayakkabı diktiğini, sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle aile ekonomisine katkı sağladığını aktardı.

Ahmet Sağkaya, gücü yettiğince çalışmaya devam edeceğini ve Karamanlıların kursa katılması halinde eğitime devam etmekten memnun olacağını ifade etti.

