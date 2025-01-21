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AİHM, Romanya'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptaline Dair Tedbir Talebini Reddetti

AİHM, Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin iptaliyle ilgili Calin Georgescu'nun tedbir talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:33
AİHM, Romanya'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptaline Dair Tedbir Talebini Reddetti

AİHM, Romanya'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptaline Dair Tedbir Talebini Reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Romanya'da NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun, 24 Kasım'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarının iptal edilmesi kararına karşı yaptığı tedbir başvurusunu reddetti.

AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından alınan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunun iptali kararının ardından Georgescu'nun ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Georgescu'nun, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda seçimin kaldığı yerden devam etmesi için başvuruda bulunduğu ifade edildi.

AİHM'nin, oy birliğiyle aldığı karara göre, Georgescu'nun geçici tedbir talebi kabul edilmedi.

Georgescu'nun İtiraz Süreci

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday olan Georgescu oyların %22,95Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi %19,17 oyla ikinci tura yükselmiştir.

Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına itiraz etmiş, Bükreş Temyiz Mahkemesi ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmiştir.

Romanya'da "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu, yeni seçimin 4 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştır.

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