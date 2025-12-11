İnegöl'de Polisten Kaçan 18 Yaşındaki Sürücü 5 Kilometrede Yakalandı

Olayın Detayları

Olay, saat 18.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.Y. (18) idaresindeki 16 AJH 430 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada sokakta park halinde olan 35 CFY 269 plakalı otomobil ve 16 Y 8793 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza anında devriye halinde bulunan Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başlayarak ara sokaklara yöneldi ve kaçış sırasında park halindeki 16 Y 3585 plakalı otomobile de çarptı.

Kovalamaca esnasında aynı mahallede park halindeki 16 APD 450 plakalı araca da çarpan şahıs, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede sürücünün yeterli ehliyete sahip olmadığı, yalnızca motosiklet ehliyetine sahip olduğu belirlendi. Sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9.267 TL cezai işlem ile birlikte 30.000 TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli, ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI