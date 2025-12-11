İzmir Körfezi'nde Kirlilik: Cemil Tugay'dan Denetim ve Yaptırım Çağrısı

İzmir Körfezi'nde kirlilik endişesi: Denetim ve yaptırım çağrısı

Karşıyaka sahilinde çekilen video sosyal medyada tepki topladı

Karşıyaka sahilinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda denize atık bırakıldığı görüldü. Görüntüler kısa sürede gündeme geldi ve çevre kaygılarını artırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İzmir Körfezi bugün bir kez daha kirletildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahada görevimizin başındayız. Liman, tersane, sanayi işletmeleri ve özellikle atık bırakan gemiler denetlenmeli ve ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. İzmir’in geleceği için herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir" dedi.

Açıklamada, liman, tersane ve gemilerin sıkı denetiminden yana tavır sergilenirken İzmir Körfezinin korunması için etkin yaptırımlar uygulanması çağrısı yinelendi.

İZMİR KÖRFEZİ'NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YAŞANDI