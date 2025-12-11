Mardin'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Ömerli, Taşgedik Mahallesi

Mardin’in Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 hafif ticari araç ile 1 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçların henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara sahada ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MARDİN'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ VE 1 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.