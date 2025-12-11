DOLAR
42,59 -0,02%
EURO
50,18 -0,76%
ALTIN
5.858,92 -1,11%
BITCOIN
3.849.701,2 2,17%

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Ömerli Taşgedik’te 2 hafif ticari araç ile 1 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1’i ağır 6 kişi yaralandı; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 20:59
Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Ömerli, Taşgedik Mahallesi

Mardin’in Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 hafif ticari araç ile 1 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçların henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara sahada ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MARDİN'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ VE 1 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

MARDİN'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ VE 1 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.

MARDİN'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ VE 1 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne Katıldı — Türkiye’den Diplomasi Mesajı
2
Afyonkarahisar’da Zihinsel Engelli Adamın Ölümü: Baba ve Oğlu Tutuklandı
3
Torbalı'da 'miras' cinayeti: Anne, baba ve ağabeyi öldürüp intihar süsü verdi
4
İzmir Körfezi'nde Kirlilik: Cemil Tugay'dan Denetim ve Yaptırım Çağrısı
5
Bayraktaroğlu Riyad'da Al-Ruwaili ile Görüştü: Üst Düzey Askeri Diyalogta Sonuç Raporu İmzalandı
6
Efeler'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı
7
Selçuk Bayraktar: BAYKAR Gelirlerinin Yüzde 90’ı İhracattan, 37 Ülkede Hava Aracı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?